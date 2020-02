En Italia, por coronavirus suspenden cinco partidos; periodista y futbolista se contagian

Italia.- En Italia, cinco partidos de la Serie A, incluyendo el Clásico entre Juventus e Inter de Milan, fueron suspendidos por el coronavirus y el virus contagió a un periodista y a un jugador.

Por la mañana de este sábado, la Serie A presentó que los partidos de Udinese vs Fiorentina, Milan vs Genoa, Parma vs Spal, Sassuolo vs Brescia y el Juventus vs Inter de Milan fueron suspendidos en este fin de semana y todos se jugarán el próximo miércoles 13 de mayo.

La programmazione della 26ª giornata di #SerieATIM a seguito delle ultime variazioni �� #WeAreCalcio pic.twitter.com/Zoo9SAEPHY — Lega Serie A (@SerieA) February 29, 2020

En Italia, también se reportó que un periodista contrajo el coronavirus, pero él es de España.

De acuerdo con información de El País, el periodista de 44 años acudió a Italia, para cubrir el partido entre Atalanta y Valencia en los octavos de final de la Champions League y tra varios días de su regreso a España, le fue detectado el coronavirus, por lo que tuvo que ser ingresado en el Hospital Clínico de Valencia.

El periodista declaró que se encontraba bien, pero acudió al hospital, porque sintió que tenía gripa y había viajado a Italia.

El partido entre Atalanta y Valencia fue el pasado 19 de febrero, y lo ganó el equipo italiano por marcador de 4-1. El duelo de vuelta se jugará el próximo martes 10 de marzo en el estadio Mestalla en Valencia.

Futbolista también se contagia de coronavirus

También, el coronavirus ‘atacó’ a un jugador en el país europeo.

El pasado jueves, un jugador del US Pianese de la Tercera División de Italia dio positivo en coronavirus.

Desde el sábado, el jugador, que no ha sido identificado, presentó síntomas, al sentirse mal en un hotel de Piamonte, por lo que fue ingresado al hospital, donde se le realizó una prueba, dando positivo en coronavirus.

Actualmente, el jugador se encuentra en un hospital de Siena.

Hasta el momento, más de 86 mil casos de coronavirus han sido reportados en 60 países del mundo.

