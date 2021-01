En Italia ven a JJ Macías como un ‘nuevo Kun Agüero’; ‘no me quita el sueño ir a Europa’, declara jugador

Guadalajara, Jalisco.- Desde Italia siguen los pasos del delantero de Chivas, JJ Macías, quien fue señalado como “un nuevo Kun Agüero”; por su parte, el jugador mexicano asegura que no le quita el sueño ir a Europa, aunque sí tiene como objetivo llegar al Viejo Continente.

En el medio italiano TuttoSport, JJ Macías fue calificado como “un nuevo Kun Agüero”, debido a su condición de goleador y destacan que equipos como Juventus y Napoli lo siguen de cerca.

De acuerdo con el medio italiano, Juventus da seguimiento a JJ Macías, como candidato a ficharlo en un futuro cercano.

En entrevista con Alejandro de la Rosa, JJ Macías declaró que tiene como objetivo ir al futbol de Europa, así como muchos futbolistas.

No me quita el sueño (ir a Europa). Sé que es un año importante, pero mi presente es aquí, en Chivas. Sé que haciendo las cosas bien, podré tener más acercamientos a Selección (Mexicana) y ya si un equipo viene y me compra, de lujo. No puedo estar preocupándome por cosas que no estén en mis manos”, declaró.