En León, hay jugadores que deben ser 'intocables', opina Luis Gerardo Lugo

León, Guanajuato.- El ‘tribunazo’ impuesto por Nacho Ambriz en este torneo dará mucho más para discutir conforme se presenten sustos como el que pasó Club León ante Chivas en los últimos pasajes del partido.

No demerito la victoria, tiene su valor por todo lo que representaba derrotar al Guadalajara tras años de no hacerlo. Disfrutamos los destellos de un León alegre, fino al toque y contundente. Pero también, presenciamos cómo se vino a menos escuchándose en el silencio del nerviosismo, el rezo para que Chivas no marcara el empate en el último tiro de esquina del juego, en el último instante del mismo.

Sabemos que el reglamento de competencia de la Liga MX permite el fichaje de 12 futbolistas No Formados en México en cada club, aunque para los juegos quedan habilitados solo nueve.

Bajo este punto, el domador dijo haber hablado con todos los NFM del equipo para enterarlos que, en alguna jornada, su lugar será la tribuna por decisión técnica.

Este ‘tribunazo’ ya le tocó a Jown Cardona, que no ha jugado un minuto; a Rubens Sambueza, cuando aún era del León y que por ello salió del equipo; mientras que frente al Rebaño fue Campbell el elegido.

No dudo que para decidir a quién manda a la tribuna, Ambriz le echa una estudiada al caso de acuerdo al rival, todavía con esto, queda un margen de incertidumbre sobre si tal elección será siempre la correcta.

Tampoco dudo que mientras Chivas acortaba la distancia, uno que otro buscaba en las gradas al tico, del que hubiera estado bien retuviera la pelota, corriera la milla y tapara la salida de la visita. Esto, en lugar de un Ismael Sosa que no estuvo en su noche o de un Ángel Mena que luce intermitente todavía.

Con lo bien y en lo mal que enseñaron los Esmeraldas en el pasado duelo, surge la sensación que en el León hay jugadores que deben ser intocables para las rotaciones de Nacho.

Lo que están haciendo Jean Meneses y Yairo Moreno sin duda alguna los pone en este rubro.

Lo del ‘Takeshi’ no es de ahorita su buen nivel y lo de Yairo es sorprendente dada la responsabilidad que le dieron como lateral y no como volante. Pensar en darle un ‘tribunazo’ al ‘The Jackson 5’ esmeralda en la siguiente jornada sería polémico.

Ahora que Fernando Navarro se sacudió el castigo interno y que ya puede ubicarse en su posición natural de defensa titular por derecha, la cuestión para Ambriz será si se vuelve con Mosquera y González en la central, mandando a Tesillo por la izquierda y cepillando con esto a Yairo. O bien, dejar en banca al seleccionado nacional y repetir línea defensiva.

Viajando en el futuro no muy lejano, conforme se avance a las zonas definitorias del torneo este ‘tribunazo’ tendrá su cuello de botella.

Con los nacionales del León no se habla de rotaciones. No vemos un escenario donde Cota y William se intercalen las jornadas, o que en su momento Ochoa, Guerrero y el ‘Jefecito’ se vayan a alternar partidos.

El que ande bien, juega, así de sencillo y aplicable también para los NFM.

Twitter @geraslugo