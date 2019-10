'En México, ha venido a hacer lo que quiere', critica Reyna a Gignac

Veracruz.- Uno de los dos goles de Tigres en la protesta de Veracruz, fue de André-Pierre Gignac y el mediocampista Ángel Reyna declaró tras el partido, criticando la falta de empatía del francés y declarando que en México ha hecho lo que quiere.

En su discurso, Reyna criticó que Edu Vargas y Gignac no tuvieron sentido común, ni corazón, porque sabían de la situación que enfrenta Veracruz y aclaró que no todos los jugadores de Tigres no les dieron apoyo.

Si eso (anotar gol) lo hubiera hecho un mexicano, todo mundo hablaría del mal comportamiento”, declaró.

Reyna añadió que la grandeza que ha ganado Tigres con sus títulos en Liga Mx, quedó a deber por la actitud de Gignac.

Este jugador que en México ha venido a hacer lo que quiere con los árbitros, con los compañeros, todo mundo lo respeta y creo que eso no es de una persona digna y de buen corazón”, señaló.

En el partido ante Tigres, Ángel Reyna no tuvo participación, pero denunció que Tigres sí sabía que Veracruz iba a hacer una protesta de tres minutos, sin jugar.