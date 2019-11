‘En shock’, dice Alexa Moreno y agradece por Premio Nacional del Deporte

CDMX.- Mediante un video, la gimnasta Alexa Moreno se expresó por haber conseguido el Premio Nacional del Deporte, asegurando que estaba en ‘shock’, al no creer la noticia y también agradeció por el reconocimiento.

Me informaron que soy la ganadora del Premio Nacional del Deporte. Estoy impactada, no me lo esperaba en absoluto. Todavía estoy como en shock”, declaró la gimnasta.