‘Es difícil, siempre seré un agradecido’; entre lágrimas, se despide Suárez de Barcelona

Barcelona, España.- Entre lágrimas, ‘El Pistolero’ Luis Suárez se despidió de FC Barcelona, asegurando que es difícil para él decir adiós, pero agradeció al equipo que confió en él hace seis años.

En el Camp Nou, Luis Suárez no pudo ocultar su tristeza por marcharse de FC Barcelona y expresó su agradecimiento eterno al club por ficharle y darle la confianza desde 2014.

Los compañeros me trataron de maravilla desde que vine y siempre seré un agradecido por el trato que tuvieron conmigo”, declaró.

Luis Suárez también destacó el sacrificio que hizo para poder llegar a FC Barcelona, al que calificó como el Mejor Equipo del Mundo y señaló que está orgulloso de lo que hizo en su etapa con el equipo culé.

Por llevarme amigos, porque son muchos años y me llevo amigos, eso me deja feliz, el de despedirme del club; que vieran, que no solo se iba un jugador, se va un ser humano, que tiene sentimientos”, dijo Suárez entre lágrimas.

‘El Pistolero’ también agradeció a su familia, señalando que han soportado lo malo y lo bueno en su paso con FC Barcelona.

Me voy a quedar con lo lindo, con momentos espectaculares, que mis hijos me vean levantar trofeos, me vean haciendo goles, me vean jugando al lado de jugadores maravillosos, que me vean al del Mejor jugador de la historia del futbol (Messi) y siempre quedará en el recuerdo”, declaró Suárez.

"Se termina una etapa y estoy orgulloso por todo lo que hice. Agradecer eternamente a todos los #culers."



#9raciasLuis pic.twitter.com/MhYQ7x13Eg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020

Luis Suárez tampoco no olvidó a la afición y a los integrantes de staff, señalando que el club siempre tendrá un culé más.

Me quería despedir de ustedes, no es despedida infinita, es un hasta luego, seguro volveré al club en algún momento; es un club que me dio todo, me ha dado muchísimo. Me llevo todos los momentos que he vivido y gracias a todos ustedes. Visca el Barca”, se despidió de la afición.

Con 13 títulos y 198 goles, Luis Suárez se marchará de FC Barcelona después de seis años, y está a nada de ser jugador de Atlético de Madrid.