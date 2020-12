‘Es normal que gente no vio con buenos ojos mi salida’, ‘Dios me dio segunda oportunidad’; dice Joao Maleck

Guadalajara, Jalisco.- En el exterior de la Unidad de Medidas Cautelares del penal de Puente Grande, Joao Maleck fue cuestionado y aseguró que se encuentra listo mentalmente, aceptando que la gente no vio normal su salida de prisión y también que Dios le dio una segunda oportunidad.

Joao Maleck que pudo hablar con representantes legales de la familia de María Fernanda Peña y Alejandro Castro, quienes fallecieron en el accidente que ocasionó y también mencionó que debe ver su tema legal.

Sobre represalias en su contra, Maleck también opinó.

Es normal que mucha gente no vio con buenos ojos mi salida, pero yo estoy tranquilo, porque sé que voy a ser un ejemplo para muchos, es lo que he trabajado este año y medio, he aprendido muchísimo de la prisión, me ha ayudado a crecer como persona y no tengo ningún temor, porque estoy tranquilo y puedo ayudar a la sociedad”, declaró.