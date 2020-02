"Esperamos al mejor Carlos Vela": Ambriz

León.- Será la segunda oportunidad para que León pueda mostrarse a nivel Concacaf, cuando este martes reciba la visita de Los Angeles FC en el Estadio León, por lo que Ignacio Ambriz, estratega de la Fiera se encuentra listo para recibir a un Carlos Vela y compañía en su mejor versión.

Para mí, Vela es el mejor jugador que tiene México actualmente, que después a la gente le guste o no que no quiera venir a Selección es otra cosa, pero la capacidad que tiene para inclinar el juego a su favor, es innegable. Esperamos al mejor Carlos Vela".

Respecto a que si hay ventaja porque León tiene ritmo de juego:

En un partido de futbol no hay ventajas, sé cómo es Bob Bradley, a la hora del partido estás defendiendo el prestigio, el orgullo y nosotros estamos defendiendo al León y al futbol mexicano.

Para el duelo de este martes, Ambriz confirmó la baja del tico Cambpell: "Joel (Campbell) se enfermó, está por operararse de apendicitis, desde anoche tenía dolores. El doctor me avisó en la mañana y es muy probable que en el transcurso del día lo operen", señaló en rueda de prensa.

Finalmente no negó su emoción por el partido ante los califonrianos: "Agradecer a Dios que me ha dado la oportunidad de jugar un torneo internacional, estoy tranquilo y muy emocionado de la respuesta que he visto de los jugadores, tenemos una gran responsabilidad porque estamos en casa. Tenemos que seguir divirtiéndonos en la cancha."

