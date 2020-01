Explica Ambriz motivo por el que no jugó Fernando Navarro ante Santos

Torreón, Coahuila.- Una urgencia familiar impidió que Fernando Navarro fuera contemplado en la oncena titular de León en el partido ante Santos por la noche, así lo dio a conocer Ignacio Ambriz en la rueda de prensa que ofreció tras la derrota ante Santos.

Su esposa se puso un poco mal, está embarazada, y me marcó en la mañana para pedirme permiso de regresar (...) soy muy comprensivo en este tipo de circunstancias, él regresó a León, por eso no estuvo”, dijo el timonel.

Quien, por otro lado, no puso ninguna excusa tras el descalabro en territorio lagunero, en ningún momento hizo alusión al arbitraje y reconoció el buen desempeño de su rival en el terreno de juego.

Enfrente hubo un gran rival, por algo fue líder, en su casa iba a jugar al tú por tú y nosotros también, por momentos impusimos condiciones y también ellos, hoy -ayer- perdemos ante un gran equipo y no queda más que corregir errores”.

Agregó: “me quedo tranquilo porque era un gran rival y bien dirigido, nosotros venimos para ganar pero las cosas no te salen a veces, nos robaron dos pelotas a la salida y nos cuestan goles. No soy un tipo que me enoje mucho, ya hablaré con ellos el martes”.

A pesar del resultado, el domador destacó el momento actual como un nuevo nivel de exigencia para el equipo que tendrá que superar todos los obstáculos si desea alcanzar su objetivo de clasificar a la Liguilla por tercer torneo consecutivo.