Faitelson revela que Peláez lo 'tomó por el cuello'; TUDN sí hizo oferta, dijo

CDMX.- En entrevista con Grupo Reforma, David Faitelson, colaborador de ESPN, habló sobre diversos temas, revelando que Ricardo Peláez lo ‘agarró del cuello’ y también contó sobre la oferta que recibió de TUDN.

Faitelson aceptó que ha habido ocasiones en las que se ha expresado de manera incorrecta y ha ofrecido disculpas, señalando que Ricardo Peláez es alguien que tiene nobleza, recordando aquella vez que lo llamó estúpido. El comentarista señaló que dos minutos después, arreglaron sus diferencias y al día siguiente, todo normal, pero reveló un pleito que tuvo con el ahora Director Deportivo de Chivas, cuando éste era jugador.

Peláez, un día me tomó por el cuello, en el Estadio Jalisco, siendo jugador de Chivas y me puso contra la pared y me dijo: ¿qué traes conmigo?”, contó Faitelson.

Faitelson señaló que había comentado que Ricardo Peláez utilizaba bien la cabeza para rematar, pero era lo único bueno en lo que utilizaba su cabeza, causando la molestia del entonces jugador.

Recordando otros pleitos, el comentarista habló sobre la pelea que tuvo con Francisco Gabriel de Anda, aceptando que estuvo a punto de recibir una sanción por parte de ESPN, pero le ayudó su currículum y se disculpó con el comentarista.

Faitelson también habló sobre la oferta que recibió de TUDN, aceptando que sí le hablaron y les dijo que tenía contrato con ESPN. Faitelson pidió permiso a la empresa para hablar sobre la oferta que tenía.

Quiero pedirle permiso a ESPN para que me dejen hablar con ellos (TUDN) y me lo autorizaron. Me dijeron, ‘sí, habla con ellos, sin ningún problema’”, declaró.

Faitelson contó que habló con los directivos de TUDN, pero no aceptó la oferta que le propusieron.

Recuerda pleito con Enrique Bermúdez y cómo salió de Azteca

Otra pelea que tuvo David Faitelson fue con el comentarista de TUDN, Enrique Bermúdez hace varios años y aseguró que no pasó nada, pero sí hubo reclamo por parte del ‘Perro’ y los separó el técnico ‘Tuca’ Ferreti.

Faitelson contó que, tras un video de ‘El Color’ que hacía en Azteca Deportes, Bermúdez lo buscó y le preguntó si fue mandado por ‘Joserra’.

Recuerdo que a las afueras del estadio de Chivas, llegó, con aliento alcohólico, diciéndome: ‘estoy listo’. Llegó también ‘Pablotas’ González y llegó en mi auxilio, David Medrano”, declaró.

Cuando estaban a punto de pelearse, ‘Tuca’ Ferretti llegó corriendo y gritó que no era lugar apropiado y mandó a Faitelson al vestidor de Chivas.

Sobre su salida de Azteca Deportes, David Faitelson señaló que en sus últimos días, era díficil trabajar en un ambiente donde todo “lo que oliera a José Ramón Fernández, apestaba”, ya que él era su brazo derecho.

Faitelson tenía el objetivo de trabajar en el extranjero, por lo que aceptó la oferta de ESPN, aunque TV Azteca todavía le ofreció trabajar en Los Ángeles, para Azteca América.