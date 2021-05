Checo Pérez lideró la primera práctica del Gran Premio de Mónaco, pero para la segunda ronda tropezó al octavo sitio

Checo Pérez inició con el pie derecho en el Gran Premio de Mónaco, al ubicarse dentro de los 10 mejores pilotos en la quinta prueba Mundial de Fórmula 1

Pérez tuvo un muy buen día en las primeras prácticas en dónde firmó el mejor tiempo en la primera sesión con una vuelta en 1 minuto 12 segundos y 487 milésimas.

Lamentablemente para la segunda práctica terminó en octavo lugar, sin embargo, el balance del día fue positivo para Checo quien tiene esperanzas de conseguir su primer podio.

Primera práctica:

Checo realizó una de sus mejores 36 vueltas, logrando ser el mejor en la primera sesión de ensayos libres del Gran Premio de Mónaco, con una vuelta en 1 minuto 12 segundos y 487 milésimas superando en la primera sesión de libres al español Carlos Sainz de Ferrari, 119 milésimas más lento.

En la tercera posición se ubicó el compañero de Checo Max Verstappen con un tiempo de 161 milésimas de Pérez.

Pierre Gasly de Alpha Tauri lideró la cuarta posición, mientras que Hamilton y Bottas han quedado en el puesto 5 y 6.

Segunda Práctica:

Charles Leclerc fue el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos en el Gran Premio de Mónaco y registró un tiempo de 1.11.684

En segundo lugar se ubicó Carlos Sainz de Ferrari, superando al equipo Mercedes y Red Bull.

La tercera posición fue para Lewis Hamilton, la cuarta para Max Verstappen y la quinta para Valtteri Bottas.

La sexta posición fue para Lando Norris de McLaren, la séptima para Pierre Gasly, mientras que la octava posición fue para Sergio Pérez

Conferencia de prensa:

Checo se encuentra concentrado y sin presiones por no conseguir los resultados deseados con Red Bull.

"Toda la presión viene de mí mismo, quiero sacar el máximo potencial del coche al nivel en el que el equipo está funcionando. El equipo no me ha puesto ninguna presión. Sé qué tipo de trabajo tengo que hacer, así que no tienen que decirme qué hacer", platicó Checo previo al Gran Premio de Mónaco

Pérez sabe que en Mónaco podría conseguir su primer podio teniendo la confianza en su auto

"Si eres capaz de conseguir esa confianza en Mónaco, puedes conseguirla en cualquier otro sitio. Es un fin de semana muy importante para mí en ese sentido para poder construir y conseguir esa confianza con el coche, que no tengo ahora. Espero que podamos hacer un buen fin de semana aquí".