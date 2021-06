Este fin de semana el Circuito de Bakú en Azerbaiyán será sede de la sexta carrera de la temporada de Fórmula 1.

Red Bull saldrá como líder de la competencia gracias al primer lugar que consiguió en el Gran Premio de Mónaco.

Checo también contribuyó con el liderato al quedar en cuarto lugar, arañando el tercer puesto y esperando que esta sea la carrera en donde consiga su primer podio.

Mientras que para Mercedes los problemas continúan.

Bottas no ha podido llegar debido a contratiempos del aeropuerto de Finlandia, donde vive y desde donde viaja a cada cita con la F1.

Para la mala suerte del piloto de Mercedes ha tenido que improvisar una videoconferencia a través de zoom para estar en la rueda de prensa de la FIA

El último drama que vivió fue el del GP de Mónaco, el cual tuvo que abandonar la carrera debido a que se atascó un tornillo en su llanta y no se pudo quitar hasta varios días después y en la fábrica de Mercedes.

Sergio 'Checo' Pérez necesita con urgencia conseguir un podio para tomar más confianza con su nuevo equipo y su nuevo automóvil.

"No cambia nada venir a un circuito en el que me haya ido bien. Aunque mis resultados no hayan sido grandiosos este año, hay cosas positivas y cuando seamos capaces de poner todo junto en un fin de semana el resultado va a ser muy bueno.", mencionó Pérez