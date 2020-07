‘Ganando como siempre’, ‘Doctor’ presume victorias de Azteca sobre Televisa en Copa GNP

CDMX.- Mediante su cuenta de Twitter, el ‘Doctor’ Luis García mostró que Azteca Deportes está “ganando como siempre” a Televisa y mostró los resultados de los partidos de Copa GNP por México.

De acuerdo con la gráfica mostrada por Luis García, Azteca 7 ha ganado en rating en diez partidos, de doce, en Copa GNP por México.

Ganando como siempre, como bien asevera mi comadre Belinda”, escribió Luis García.

De acuerdo con los datos de Nielsen-IBOPE México, Azteca 7 ha ganado en rating a Las Estrellas y Canal 5, canales en los que Televisa ha transmitido los duelos de Copa GNP, en los partidos de Mazatlán FC vs Tigres, Pumas vs Cruz Azul, Guadalajara vs Atlas, Atlas vs Mazatlán, Cruz Azul vs Toluca, Guadalajara vs Tigres, Guadalajara vs Mazatlán, América vs Cruz Azul, Atlas vs Tigres y Pumas vs Toluca.

Ganando como siempre, como bien asevera mi comadre Belinda. pic.twitter.com/HXmGeI0OK2 — Luis García P (@GarciaPosti) July 13, 2020

Solamente Televisa ganó en rating para los partidos entre América vs Toluca y Pumas vs América.

Para los partidos de semifinales entre Cruz Azul vs Tigres y América vs Chivas, Azteca Deportes también tendrá la transmisión con Christian Martinoli y el ‘Doctor’, que se disputarán el miércoles 15 de julio y jueves 16 de julio, respectivamente, ambos a las 9:00 de la noche.

Nos vemos el miércoles y el jueves carajo!!! pic.twitter.com/bIUq0JwWn8 — Luis García P (@GarciaPosti) July 14, 2020

La final de Copa GNP por México será el próximo domingo 19 de julio a las 8:45 de la noche.