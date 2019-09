Gareth Thomas revela que tiene VIH y por esta razón se decidió a declararlo

Gran Bretaña.- Una de las grandes figuras del rugby, el ex jugador Gareth Thomas, quien confesó públicamente su homosexualidad en 2009 se vio obligado a hacer público que es portador del VIH, esto luego de un chantaje que le llevó a "pasar por un infierno". El ex jugador de los Lions, que no había contado nada a sus familiares ni a amigos acerca del diagnóstico que había recibido en 2018, se convierte en el primer deportista británico en admitir que es seropositivo.

El galés, que se retiró en 2011, hizo pública su enfermedad con un vídeo a través de sus redes sociales en el que explicaba cómo había vivido el proceso desde que se lo diagnosticaron. "Cuando descubrí por primera vez que iba a tener que vivir con el VIH lo primero que pensé fue que iba a morir", cuenta. "Ahora tenéis esta información que me hace extremadamente vulnerable pero no débil".

Luego de mantenerlo en secreto durante varios años optó por hacerlo publicó cuando unos delincuentes se enteraron de su diagnóstico y decidieron hacerle la vida imposible.

Thomas en su etapa como jugador.