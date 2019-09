¿Habrá cena? Revelan por quién votaron Messi y Cristiano para The Best

Milán, Italia.- Se revelaron las preferencias que tuvieron los jugadores para el premio The Best, destacando las votaciones de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, resaltando que ninguno de ellos votó por Virgil Van Dijk.

Como capitanes de su selección, tanto Cristiano como Messi tuvieron la facultad para votar por su elegido para el premio The Best, eligiendo a tres jugadores. El primer lugar obtenía cinco puntos, el segundo, tres y el último, solo un punto.

El capitán de la Selección de Argentina, Lionel Messi votó en primer lugar por Sadio Mané (Liverpool), y en segundo lugar dio puntos a Cristiano Ronaldo (Juventus). En tercer lugar, colocó a Frenkie de Jong (Barcelona).

Tras su triunfo, Messi aseguró estar muy feliz por su premio y lo dedicó a sus familiares y a sus compañeros.

Quiero dedicárselo especialmente a mi familia, a todos mis compañeros del club, tanto a los que están en la cancha como a los que están afuera. Y también a todos los fans que, con su aliento nos ayudan a seguir trabajando día tras día”, escribió Messi.

Cristiano no votó por Messi y dedica mensaje

Como capitán de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo emitió sus votos y en primer lugar colocó a Matthijs de Ligt (Juventus). En segundo lugar, colocó a Frenkie de Jong (Barcelona) y en tercer lugar puso a Kylian Mbappé (PSG).

Tras su ausencia en la ceremonia de The Best, Cristiano mandó un mensaje en su cuenta de Instagram, resaltando que la paciencia y la persistencia son características que diferencian al profesional del aficionado.

Todo lo que es grande hoy, ha comenzado pequeño. No puedes hacer todo, pero haz todo lo posible para que tus sueños se hagan realidad. Ten en cuenta que después de la noche, siempre llega el amanecer”, escribió Ronaldo.

Cristiano no acudió a la ceremonia, debido a una molestia muscular, por lo que tampoco jugará con Juventus. El portugués, junto con Virgil Van Dijk, era finalista para el premio The Best, que ganó Messi.