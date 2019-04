Héctor Cuirio Santoyo vive una 'pesadilla' y pide apoyo a aficionados del León

León.- A sus 65 años, Héctor ‘Cuirio’ Santoyo ha sufrido la lesión más grave de su vida.

El exfutbolista esmeralda y considerado el mejor defensa nacido en León se ha sometido a una operación de tibia y peroné. Sin embargo, a diferencia de cualquier jugador que en la actualidad tiene todo para salir adelante, el ‘Cuirio’ se ha quedado sin trabajo y por tanto, sin un ingreso que le ayude en su rehabilitación.

“Esto de la lesión fue de que he batallado para conseguir empleo, ahí un señor que tiene una tortillería me dijo que le ayudara en lo que agarraba empleo y ando en una moto y ya andando, algo falló (sic) o ya me tocaba...", dijo Santoyo.

Santoyo (segundo de izquierda a derecha) es una leyenda del Club León.

Me caí y me fracturé la tibia y el peroné y vino la operación y ahorita ando aquí descansado, pero batallando, porque sin empleo sí se batalla”.

Si bien la operación fue cubierta en su totalidad por la afiliación al IMSS que su hija le proporciona, ‘El Cuirio’ no tiene empleo y pasa el día en una silla de ruedas a la cual le falla una de sus ruedas delanteras, por lo que ha pedido apoyo a los aficionados de la Fiera y al público en general.

“A mis 65 años no me había sucedido nada y ahora que me pasó, sí está difícil la situación con problemas económicos”, comentó Héctor Santoyo.

Pudiera ser que me ayudaran con algo de dinero, les doy el número de cuenta, eso sería lo ideal por si alguien dice ‘ahí van 50 varos’...sí se siente un poco triste pedir, pero así es la vida, hay subidas y bajadas”.

Con Santoyo, León brilló al final de los años 60 y principio de los 70.

Santoyo jugó con los Verdes alrededor de una década y además defendió los colores de los Leones Negros de la U de G y de la Selección Mexicana.