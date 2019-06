Presentan a Peralta como jugador de Chivas... y responde a 'Piojo' Herrera

Guadalajara, Jalisco.- Oribe Peralta ya fue presentado como jugador de Chivas y hasta respondió a Miguel Herrera, quien no lo considera un referente del América.

Dado que la cancha del Estadio Akron se encuentra en reparación, el evento se realizó en los pasillos del inmueble.

No ha habido un equipo al que no haya entregado resultados", dijo José Luis Higuera , quien recalcó que lo hizo "sin haber puesto ni una traba ni económica ni deportiva".

Tomás Boy fue muy breve y le deseó suerte al delantero.

Oribe también tomó la palabra.

En conferencia de prensa, fue cuestionado sobre los comentarios de Miguel Herrera, quien aseguró que Oribe Peralta no era referente de América y el jugador respondió.

Con él (Herrera) voy a estar agradecido siempre. Estuve con él en Monterrey, en Selección y después en América. No me queda más que agradecerle todo lo que he aprendido de él”, declaró.