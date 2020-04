‘Increíble que me paguen tantísimo y a gente que busque cura, no gane’, dice ‘Chicharito’

Los Ángeles, California.- En entrevista con Sofía Niño de Rivera en ‘A puerta cerrada’, ‘Chicharito’ fue cuestionado sobre la situación con el COVID-19, y el jugador de LA Galaxy reflexionó, señalando que a él le pagan muchísimo por jugar futbol y a las personas que buscan cura del coronavirus, ganan poco o nada.

En la plática, ‘Chicharito’ extendió su respuesta, primero agradeciendo a las personas que han estado con él durante su andar futbolístico y ahora tiene la “suerte” de poder descansar, sin tener que preocuparse por el ámbito económico.

Tengo la suerte de que me chin… por tanto tiempo y sigo chin… de que puedo parar por un tiempo y la verdad no me preocupa día a día. Extraño jugar futbol, extraño entrenar. No depende de mí decir iniciamos, jugamos o entrenamos”, declaró.