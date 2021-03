‘Warrior’ revela que no nació en Irapuato y que pudo ser actor de Televisa

CDMX.- En entrevista con Javier Alarcón, el conductor y comentarista Carlos Guerrero ‘Warrior’ reveló que él no nació en Irapuato, Guanajuato y que también tuvo oportunidad de ser actor de Televisa.

Hablando sobre sus orígenes en Irapuato, Carlos Guerrero ‘Warrior’ fue cuestionado sobre si nació en la ciudad de Guanajuato, a lo que el comentarista señaló que no.

En 1986, los papás de Carlos Guerrero ‘Warrior’ llegaron a Irapuato, sin conocer la ciudad, ya que el comentarista señaló que ellos ya veían que en la capital “las cosas venían mal” y al municipio de Guanajuato llegaron junto con el conductor de Azteca Deportes y su hermano mayor.

Crezco en Irapuato de alguna manera y me voy después a vivir a León, cuando me voy a estudiar la carrera a los 17 años. Me voy a estudiar y vivo hasta los 37 años”, contó.