‘Me quito el sombrero ante Boselli’: Javier Gandolfi recuerda ‘guerras’ Vs León

Javier Gandolfi define a los duelos con el Club León que protagonizó como una especie de “mini clásicos” por haberse enfrentado en una final por el ascenso a Primera División y por esa famosa semi en la que Xolos de Tijuana dio vuelta un resultado adverso.

Gandolfi acaba de retirarse tras un acarrera que vivió puntos altos en Tijuana, donde consiguió el ascenso en 2011 y el título de Liga MX en 2012.

Fue en las semifinales del Apertura 2012, cuando León tomó ventaja de 2-0 en la Ida y Xolos revirtió con un 3-0 en la Vuelta.

¿Qué recuerdos tienes de esos duelos?

"Jugamos la semifinal en Ascenso (Clausura 2011) y semifinal en el único título del club en Primera. En los dos tuvimos la chance de ganar nosotros".

"Lo que más recuerdo fue que, después de haber perdido 2 a 0 en el duelo de ida el año que nos coronamos, parecía que teníamos muy pocas chances. Pero la realidad es que nosotros estábamos seguros. De hecho, recuerdo que le decíamos al presidente (Jorge Alberto Hank) que no veíamos la hora de jugar para revertirlo. Y terminamos con un 3 a 0.

¿Cuál fue la clave para lograr eso?

"Ese grupo estaba muy unido y tenía mucha hambre. Y nos conocíamos mucho dentro y fuera de la cancha: nos mirábamos a la cara y no hacía falta que nos habláramos. Se notaba en nuestros ojos que queríamos una revancha de inmediato".

¿Qué recuerdos de tus duelos con Mauro Boselli?

"Primero que nada me saco el sombrero con la carrera que tuvo en México. No sólo como jugador, siempre me pareció alguien muy respetuoso dentro de la cancha".

"Quizás tuve algún roce de juego, por mi forma de dar todo, pero siempre terminó el partido y nos terminamos saludando aun sin ser amigos".