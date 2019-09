Jonny Magallón listo para el Clásico de Leyendas en Purísima

Purísima del Rincón.- El querido Jonny Magallón será uno de los jugadores que estará presente en el Clásico de Leyendas entre Chivas y América en Purísima del Rincón.

Pues la Presidencia Municipal de dicha ciudad a través de la Comisión Municipal del Deporte Comude Purísima y el Comité de Festejos de Feria Purísima 2019 presentaron con bombos y platillos tal evento futbolístico que se realizará el próximo 12 de octubre en punto de las 4 de la tarde en las instalaciones de la Unidad Deportiva Purísima.

El nacido en Ocotlán, Jalisco y ex jugador de las Chivas rayadas del Guadalajara además del Club León y ex mundialista se mostró feliz de jugar por segunda ocasión en la “Capital de las limas y los mil azahares”, pero la primera en sostener un clásico entre sus Chivas y las Águilas por lo que no dudó en externar su emoción.

Estos partidos siempre son muy interesantes, la verdad es que empiezan un poco tranquilos porque ya estamos un poco grandes, van de menos a más pero son partidos muy padres terminan siempre con buen ritmo, los dos equipos queremos ganar espero que la gente responda de buena manera”.

Mencionó el antecedente cuando se midieron a Brujos donde la afición hizo una buena entrada y seguramente para el Clásico de Leyendas lo hará de la misma forma, pues de sus parte cumplirán con espectáculo y espera que se aproveche ya que no es fácil que este tipo de eventos deportivos se den a menudo.