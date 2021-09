Fallece Ana María Fernández, hermana de 'Joserra'

CDMX.- Mediante su cuenta de Twitter, el periodista José Ramón Fernández dio a conocer que falleció su hermana Ana María Fernández Álvarez.

En Twitter, José Ramón Fernández reveló que este jueves falleció su hermana Ana María Fernández Álvarez, aceptando que había publicado poco por la triste noticia.

Me encuentro muy triste por esta situación y por eso he escrito poco en este medio en estos días. Gracias a todos los que me han llamado y dado muestras de cariño”, escribió ‘Joserra’.