‘Soy futbolista y soy gay’: Jugador sale del clóset y el mundo lo felicita VIDEO

Josh Cavallo se convirtió en el primer futbolista profesional en activo que se declara gay, al publicar un video y un emotivo mensaje en redes sociales.

Josh Cavallo, de 21 años, es un mediocampista australiano que juega para el Adelaide United de la liga de Australia.

Debutó como profesional en 2017 y desde entonces ha marcado seis goles, con toda su carrera en el futbol australiano.

Ha sido seleccionado nacional sub-20 y la temporada pasada recibió el premio al jugador más prometedor del Adelaide United, tras acumular 15 juegos como titular.

En un emotivo mensaje en redes sociales como Instagram y Twitter, Josh Cavallo reveló que es gay y que ha decidido hacerlo público para desahogarse.

"He vivido asumiendo que este era un tema del que nunca podría hablar para poder encajar en el molde del futbolista profesional".

Cavallo también publicó un mensaje en video y recordó que aunque es una persona callada, quienes lo conocen saben que era necesario hacer esta revelación.

"Hoy no podría estar más feliz con mi decisión de salir del clóset. He estado luchando con mi sexualidad durante más de seis años y estoy contento de poder cerrar este capítulo".

Tradicionalmente el futbol ha sido considerado un deporte heterosexual y hasta ahora ningún jugador en activo se atrevió a revelar su sexualidad, por temor a ser discriminado.

En este sentido, Cavallo acepta que sufría por no poder expresarse.

"Me avergonzaba no ser capaz de hacer lo que realmente me gustaba y ser gay. Ocultando quién soy en realidad, para perseguir el sueño que siempre deseé desde niño".