‘Me destrozaron física y mentalmente’, Jessica Salazar reitera que no irá a Tokio 2020

CDMX.- Con una serie de videos, la ciclista Jessica Salazar expresó que no irá a los Juegos Olímpicos 2021, debido a que está destrozada física y mentalmente, y quiere estar al 100% para cumplir su sueño.

En el primer video, Jessica Salazar agradeció a las personas que la han apoyado y aseguró que ahora es más consciente de sus decisiones, ya que piensa en los demás y amor a su familia y amigos.

Jessica Salazar señaló que en los pasados videos habló como deportista, pero ahora lo hacía como ser humano, debido a que en los pasados días la Federación Mexicana de Ciclismo la inscribió como parte del equipo mexicano, en la prueba de velocidad, agradeciendo el gesto, pero lamentó el que haya sido dos días antes de la inauguración de Tokio 2020.

Asegurando que está tomando la decisión más importante en su vida y esperando que se le comprenda, Jessica Salazar aseguró que no irá a Tokio 2020.

Si el día de hoy estoy aquí, es porque estaba destinado a ser. Mis padres me dicen que Dios me eligió para vivir esto, pero soy una persona íntegra, con valores… Puedo decirles que anímicamente me encuentro destrozada, perdí de la noche a la mañana la ilusión que me levantaba día con día a dar lo mejor de mí. De todo corazón y por más que me duela, decido no aceptar el llamado por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo a representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, declaró Jessica Salazar entre lágrimas.