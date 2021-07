Eliminan a Naomi Osaka de los Juegos Olímpicos de Tokio

Naomi Osaka guardará muchos recuerdos de los Juegos Olímpicos 2021 pero no todos serán agradables, pues junto al encendido del pebetero, también estará su eliminación de la justa veraniega en la ronda de octavos de final.

En la pista principal de tenis de Ariake, Osaka cayó en dos sets (6-1, 6-4) ante la checa Marketa Vondrousova, número 42 en la clasificación de la WTA, finalista en Roland Garros hace dos años y quien tuvo un desempeño sólido durante todo el juego.

Osaka fue superada desde el primer set | Foto: Pulzo

En la cancha principal, la única que pudo ser utilizada en una jornada marcada por la lluvia pues tiene techo retráctil, Vondrousova impuso condiciones desde el primer set al ponerse 4-0 arriba.

Osaka respondió en el quinto juego pero Vondrousova se anotó el primer set a su cuenta al ganar el último game para un registro final de 6-1, el cual la ponía en ventaja previo al segundo set.

Éste fue un poco más peleado. Osaka no escatimó esfuerzos y se puso 2-0 arriba, no obstante, la checa igualó y comenzó así un “toma y daca” que le complicó las cosas a Vondrousova pero no modificó su estilo de juego.

La tenista japonesa encendió el pebetero olímpico en la ceremonia de inauguración | Foto: Olympics

Cuando la segunda manga estaba 5-4 a favor de la europea, Osaka peleó con uñas y dientes el juego que estaba en disputa y el cual terminó en manos de su rival, quien logró así el boleto a los cuartos de final.

Es importante recordar que luego de abandonar la edición 2021 de Roland Garros alegando un tema de salud mental, Osaka era una de las figuras que le daban lustre a los Juegos Olímpicos y no sólo por su nacionalidad japonesa, también por su gran capacidad en la pista.

Osaka venció con cierta facilidad en sus primeros dos partidos en Tokio, el primero ante la china Saisai Zheng y el segundo ante la suiza Viktorija Gulobic. El tercero, no obstante, fue un poco más complicado y determinó su temprana eliminación.