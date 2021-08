Ángel Camacho, de León, será el más joven de México en los Juegos Paralímpicos

Ángel de Jesús Camacho Ramírez, originario de León y con tan solo 16 años, representará a México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021.

A Ángel Camacho, 16 medallas, 13 de oro, dos de plata y una de bronce en competencias nacionales e internacionales lo respaldan como uno de los mejores atletas en los Juegos Paralímpicos.

Ángel nació con una discapacidad conocida como el Síndrome de Hanhart. No tiene sus cuatro extremidades completas, algo que no ha sido un impedimento para triunfar y lo quiere demostrar en Tokio 2021.

Su carrera deportiva inició a los 14 años y ahora es considerado como uno de los mejores atletas que tiene México en los Juegos Paralímpicos.

La idea le gustó mucho a Ángel, quien decidió conocer algo diferente

“Mi papá me dijo que ahí podría competir con otras personas con discapacidad y acepté, ya que quería probar cosas nuevas. Nunca me imaginé estar en el deporte”.

Las cualidades y entrega de Ángel lo llevaron a participar en su primera competencia estatal.

Ángel continuó preparándose y para el siguiente año volvió a demostrar el gran atleta que es, ahora en otro estado.

Para el 2020, la pandemia no le permitió entrenar como esperaba y con la cancelación de las competencias, su boleto para participar en Tokio se encontraba en riesgo.

“Fue un año difícil al no poder entrenar en alberca y posteriormente no había ninguna competencia internacional a la que pudiera asistir para conseguir mi boleto a Tokio. Ya estaba resignado para no calificar y en abril me dieron la noticia de que tendría mi primera competencia internacional representando a México en Alemania”.