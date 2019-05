'Tenemos argumentos para dar la vuelta', dice Miguel Herrera

Querétaro, Querétaro.- En conferencia de prensa, el técnico de las Águilas del América, Miguel Herrera, aceptó que su equipo tuvo varias oportunidades de gol, pero no la metieron.

No la metimos. No es fácil en el futbol, hoy jugamos muy bien, tuvimos varias oportunidades de gol, pero no la metimos”, declaró.