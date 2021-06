Chávez Jr ‘no hace caso’ a su padre y seguirá peleando; se arrepiente de video en tacones

CDMX.- Julio César Chávez Jr ‘no hará caso’ a su padre, Julio César Chávez, y asegura que peleará en un futuro. También, declaró que se arrepiente del video, donde apareció en tacones.

En sus Stories de Instagram, Julio César Chávez Jr aseguró que no descarta una revancha ante Anderson Silva, prometiendo que volverá

Tras la derrota ante Anderson Silva, Julio César Chávez señaló que prefería que su hijo se retirara del boxeo, debido a que es “el cuento de nunca acabar”. Por su parte, el boxeador declaró que estuvo mareado, debido a que bajó tres kilos en tres horas.

También, Julio César Chávez Jr declaró que se arrepiente de haber hecho el video en tacones y ya hasta lo eliminó de TikTok.

Me da vergüenza, porque uno está en sus cabales. Por eso bajé esos videos, no está un en sus cabales. Bajé todos esos videos de tacones y eso porque mientras no estuviera bien en ese aspecto, imagínate. Me da pena ajena”, dijo a Los Ángeles Times.