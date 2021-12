'Si no le gano, me retiro'; dice Chávez Jr sobre Jake Paul

Culiacán, Sinaloa.- En entrevista, Julio César Chávez Jr aseguró que, de no vencer a Jake Paul, se retirará, ya que no le interesa el dinero, y aseguró que el estadounidense no es boxeador.

En declaraciones tomadas por TV Boxeo, Julio César Chávez aseguró que no está para criticar a su papá Julio César Chávez, ni al Canelo Álvarez, sino que habla de boxeo, pero señaló que “ojalá se dé la pelea con Jake Paul”.

Ojalá me regale unos millones con Jake Paul; si me pega, me retiro. No cobro, no quiero cobrar, no quiero dinero, no quiero nada. Si no le gano, me retiro; no me interesa su bolsa si no le gano”, declaró Chávez Jr.