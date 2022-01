Este futbolista pintaba para estrella mundial, y ahora es albañil en Estados Unidos

A sus 36 años, Koob Hurtado no se plantea su retiro del futbol, y si bien su destino lo ha alejado de las canchas y lo ha encaminado a un trabajo un poco más ‘normal’, el ecuatoriano no pierde la esperanza de que volverá a reunirse con la pelota.

Conocido como el ‘Balotelli ecuatoriano’, Hurtado defendió las camisetas de equipos como el Cobreloa en Chile y Liga de Quito y Deportivo Cuenca en Ecuador, sin embargo, ahora es un empleado en el ramo de la construcción en Estados Unidos.

“El 18 de este mes cumplo cinco meses acá. No es fácil pero gracias a Dios me va de maravilla. Tengo personas que me han dado una acogida importante para poderme quedar. Acá se vive en verdad el sueño americano porque no se tiene tiempo para dormir”, dijo el ecuatoriano entre risas, según reportó El Comercio.