¡Kuri se quedó afuera! Dueños del futbol mexicano le cerraron la puerta

CDMX.- Fidel Kuri, presidente del Club Veracruz llegó a la Ciudad de México en donde pretendía sumarse a la asamblea anual por parte de los dueños del futbol mexicano, tal fue su sorpresa cuando al intentar ingresar a las a la Federación Mexicana de Futbol, el acceso le fue negado por lo que tuvo que abandonar las instalaciones.

Al respecto el directivo del conjunto escualo señaló:

Me estan cometiendo muchos daños, no nada más de ahorita si no de mucho tiempo atrás, a nadie le gusta que le quiten sus cosas. Además el equipo de los veracruzanos no voy a dejar que lo desciendan"