La adversidad motiva a Samantha Salas para salir adelante

León.- Con más de dos semanas en cuarentena, no sale de su casa más que a comprar lo básico para comer, la racquetbolista leonesa, Samantha Salas sabe que son tiempos en donde la prioridad es guardarse y esperar a que la lucha contra una de las pandemias que peor impacto han tenido en el mundo, termine.

Y es que desde pequeña, Salas se ha caracterizado por tener pila de sobra, por lo que esta etapa le ha resultado por demás difícil:

Afortunadamente para su causa, cuenta con parte del equipo necesario para buscar no perder el ritmo, desde una bicicleta fija, un remo, algunos elementos para hacer crossfit, entre otras cosas, Salas trata de no perder el ánimo ante esta atípica situación: “La adversidad es mi motivación, esto es algo ya muy duro, esto es un problema de salud, de mucha gente que trata de sobrevivir, se que hay gente que piensa que nos están metiendo miedo pero es importante saber que es una situación real y tenemos que cuidarnos”.

Lo importante es quedarse en casa y así lo explicó:

Muchos dicen, si me salgo no creo que pase nada, pero yo a la vez pienso, la verdad no me gustaría que esta enfermedad le diera a mi mamá o a mi familia en donde tengo algunos tíos que por ejemplo tienen diabetes, entonces me pongo a pensar en lo importante que es”.