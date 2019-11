¿La misma dosis? Se repite la historia, México vs Holanda

Sí como en 2005, México volverá a chocar ante Holanda en una etapa de semifinales mundialistas y lo hará luego de dejar en el camino a su similar de Corea del Sur, a quienes despachó por 1-0.

No es para menos, el pensar en un resultado favorable para el ‘Mini Tri’ es factible toda vez que en el pasado esta clase de certámenes le han dado buenos dividendos a los combinados aztecas.

En aquel 2005, México sorprendió a los holandeses con un contundente 4-0. El Tri llegaba con la confianza a tope, aunque en su alrededor sonaban las dudas, pues apenas había vencido a Costa Rica en 4tos. de Final. Sin embargo, la victoria sobre Holanda redondeó la mentalidad del equipo comandado por Chucho Ramírez y en la Final “destrozaron” a Brasil con un sólido 3-0.

Con este antecedente y pese a la fama de la selección mayor de Holanda, México bien puede plantarse como favorito en la cancha del Estadio Bezerrao de Brasilia.

De cara al duelo ante la selección naranja, Marco Antonio ‘Chima’ Ruíz, estratega del combinado mexicano resaltó el buen sabor de boca al acceder a “semis”.

En lo personal, me saqué la espinita del Mundial pasado, de la 20, que llegué a cuartos de final pero no pude pasar a semifinales y ahora sí se me da”, comentó el estratega.