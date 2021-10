¡La montaña los espera! El Makalu, en 2022, es el nuevo proyecto de Laura y Yuri

La montaña es una representación de la vida para Laura González del Castillo y Yuri Contreras, misma que si bien encontró un freno debido al covid-19, les mostrará una luz de esperanza para 2022, ésta materializada en la forma del Makalu.

Será el próximo mes de abril, casi cuatro años después de su última visita al Himalaya, cuando los alpinistas leoneses regresen a este territorio que pese a sus difíciles condiciones, se ha convertido también en su hogar.

“Esta pausa que se hizo en la vida de todos ha sido muy dura, pero al mismo tiempo nos ha dado el tiempo de ir planeando bien y de ir pensando cómo queremos regresar a la montaña (...) Vamos a regresar a una montaña muy especial para nosotros, el Makalu, es la quinta más alta del mundo y la primera en la que Yuri y yo no pudimos llegar a la cumbre”, recordó Laura.

El Makalu es la quinta montaña más alta del mundo con un total de 8,463 metros | Foto: Cortesía

Este regreso, si bien podría considerarse una especie de ‘revancha’, no tiene este tinte para ninguno de los dos montañistas, quienes después de parar durante casi cuatro años, primero por decisión propia y luego por las restricciones que ha dejado la pandemia, encontraron en la ‘Montaña Negra’, el quinto ‘ochomil’, la posibilidad de resurgir, de volver a nacer.

“Íbamos a ir al K2 en el 2020, estábamos obsesionados de una manera enfermiza y empezamos a ver muchísimas tragedias en las montañas porque pese a la pandemia, nada se detuvo allá. Con todo esto entendí que lo más importante no era llegar a la cumbre, sino hacer todo por llegar a la cumbre pero regresar vivo (...) Nosotros vamos al Makalu por la necesidad personal que tenemos Laura y yo de ir porque ahí es donde somos más felices, creo que este parón nos cambió la forma de ir”, aseguró Yuri.

Después de seis años viajando a la cordillera del Himalaya con la empresa alemana Kobler & Partner, los leoneses se sumarán en 2022 a Seven Summit, una empresa nepalí de gran renombre a la que se integrarán el 9 de abril, aunque si hubiera sido por Laura, habrían regresado antes a las montañas.

Los alpinistas en la cima del Everest | Foto: Cortesía

“Si hubiera sido por Laura ya hubiéramos regresado este año al Himalaya”, confesó Contreras, a lo que la alpinista respondió: “En alguno tenía que caber la cordura, el que me frenó en seco fue Yuri, lo agradezco porque yo me hubiera ido en plena pandemia, pero todo pasa por algo, no sabemos de lo que nos salvamos, ya lo tomamos así, Aunque mucha gente cree que es al contrario, el más cuerdo es Yuri”.

Así las cosas, en abril de 2022, 10 años después de su primera expedición al Makalu (8,463 metros), esa misma montaña que en aquel momento fue escenario de un ‘fracaso’, se convertirá ahora en un faro de luz, en la muestra de que la montaña siempre está ahí, esperando, a pesar de las condiciones a su alrededor, viviendo.

“Retomamos el Himalaya así como la vida, empezando desde cero como muchos en esta pandemia, es no rendirse y empezar con lo que tienes otra vez y regresar a la cumbre”, comentó Yuri, mientras que Laura agregó: “Es celebrar que estamos vivos, eso debe ser siempre, la vida es una celebración. Estamos muy emocionados”.

