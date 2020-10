‘Le haré algo a tus papás’; amenazan a Greta Espinoza, jugadora de Tigres

Monterrey, Nuevo León.- Tigres Femenil tuvo su partido de media semana ante Necaxa, pero una de sus jugadoras, Greta Espinoza, recibió amenazas por parte de una mujer, quien aseguró a la futbolista que iba a hacer daño a sus papás.

En diversos tweets, la mujer, identificada como Naye Solis, señaló que se dirigía a la privada para ver a los papás de la futbolista, amenazándola.

Espero ahí llegues tú o te voy a dar en donde más te duele. Si no estás conmigo, no estás con otro”, escribió.

Posteriormente, Naye Solis amenazó con hacerle daño a los papás de Greta.

Le haré algo a tus papás, voy al aeropuerto de Tijuana, pensaba a Monterrey, pero no, voy directo a darte donde te duele, con tus papás en la privada donde viven. Si no me ves ahí, les hago algo, me vale ma…”, añadió.