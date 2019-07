Le vuelve el alma a Sturridge, ¡Su perrito está de regreso!

Estados Unidos.- La espera no fue tan larga para el ex jugador del Liverpool Daniel Sturridge y es que hace apenas un día subió un video a sus redes sociales en donde pedía lo ayudaran a dar con el paradero de su perrito de nombre Lucky Lucci, afortunadamente para su causa la publicación tuvo una respuesta prácticamente inmediata ya que su pequeño can estaba de regreso en su casa.

Ofreció nutrida recompensa

Una nutrida recompensa de 30 mil euros era lo que el ex jugador de los 'Reds' ofreció a quien le llevara a su amado amigo peludo, así fue como contó su desaparición:

Alguien entró en mi casa en L.A., sacó a mi perro de la casa. Oye, quienquiera que sepa quién rompió mi casa, te pagaré cualquier cosa. Lo digo en serio ¿Cómo puedes irrumpir en una casa en L.A. y tomar el perro de alguien? ¿Estás loco? ¿Has venido a una casa para tomar un perro? Alguien, por favor, encuentre a mi perro. Pagaré cualquier cosa, lo digo en serio. Quiero que mi perro vuelva”, dijo Sturridge.

Fue ayudado por la policía

La policía de la localidad decidieron apoyarlo iniciando una investigación pero afortunadamente para su causa la sonrisa regresó a la cara del ex futholista del Liverpool ya que un par de personas se lo entregaron sano y salvo la mañana de este miércoles.

Así lo anunció:

En Instagram un día antes, así lo había publicado