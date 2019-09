León podría sufrir dos bajas para duelo ante Necaxa

El Club León está en alerta ante dos posibles jugadores que serían baja para el duelo ante el líder Necaxa. El propio entrenador de la Fiera, Nacho Ambriz, confirmó que tanto Joel Campbell, como Pedro Aquino, son dudas para hacer el viaje este viernes hacia Aguascalientes. Tan latente está dicha opción, que ambos jugadores ni siquiera trabajaron al parejo del grupo en el entrenamiento de este jueves en el estadio Nou Camp. “Sin querer se resintió poquito Joel (Campbell), hoy (jueves) no entrena, no sé si pueda recuperarse, por ahí también Pedro Aquino traía una molestia en la rodilla”, dijo Nacho Ambriz en conferencia de prensa. “No me quiero adelantar, hoy no haré futbol, esperaré hasta mañana a ver cómo se da la situación, para ver si llegan (sanos), si no, no podré repetir el equipo que normalmente viene jugando". Aquino y Campbell, han sido parte de un idéntico once inicial que Nacho Ambriz ha utilizado en los dos partidos más recientes del Club León, ante Bravos y Tigres. "Joel (Campbell), está atravesando un muy buen momento, nos ayuda mucho a aguantar la pelota pero ahí también está (Ismael) Sosa, Leo (Ramos), Jesús (Godínez), hoy puedo tener a Iván (Rodríguez), tenemos ese plan B”, platicó el técnico esmeralda. Este viernes por la mañana, León tendrá hoy su último entrenamiento de la semana, para después salir por la tarde rumbo a Aguascalientes, donde Necaxa los espera el sábado en uno de los duelos más atractivos de la jornada.