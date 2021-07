¿A qué hora y dónde ver los partidos de la Jornada 1 del Apertura 2021?

Los torneos realizados en este verano ayudaron a superar con mayor facilidad el ayuno futbolístico al que la Liga MX sometió a su afición, mismo que este jueves llegará a su fin con el arranque del Apertura 2021.

A partir de esta semana, las 18 escuadras involucradas iniciarán su camino hacia la Liguilla, zona en la que sólo los que hayan reunido la mayor cantidad de puntos en las 17 jornadas que se disputarán, podrán participar.

La noche de este jueves se jugará el primer partido de los nueve programados este fin de semana, los cuales se distribuirán entre los cinco días de actividad. Importante señalar que con tres duelos, el domingo será el día de mayor actividad.

JORNADA 1 DÍA HORA PARTIDO ESTADIO POR TV 22 de julio 21:00 Hrs. Querétaro vs América La Corregidora TV Azteca/Fox Sports 23 de julio 19:00 Hrs. Necaxa vs Santos Victoria TV Azteca/TUDN 23 de julio 21:00 Hrs. Juárez vs Toluca Benito Juárez TV Azteca/TUDN 24 de julio 16:00 Hrs. Pachuca vs León Hidalgo Fox Sports/Claro Sports 24 de julio 21:30 Hrs. Chivas vs San Luis Akron Izzi 25 de julio 12:00 Hrs. Pumas vs Atlas CU TUDN 25 de julio 19:06 Hrs. Monterrey vs Pumas BBVA Fox Sports 25 de julio 21:06 Hrs. Xolos vs Tigres Caliente Fox Sports 26 de julio 20:00 Hrs. Cruz Azul vs Mazatlán Azteca TUDN

Querétaro y América, en La Corregidora, serán los encargados de cortar el listón inaugural de este nuevo semestre, en el que Cruz Azul defenderá su corona luego de sumar una estrella más al término del Guard1anes 2021.

Los de Juan Reynoso llegarán a este duelo muy motivados pues vencieron al Club León en el Campeón de Campeones y sumaron un título más que podría ayudarlos a partir de esta semana, pues serán los rivales a vencer.

Es importante mencionar que de los duelos que tendrán lugar a partir de este jueves, TV Azteca transmitirá tres: Querétaro vs América, Necaxa vs Santos y también el Juárez vs Toluca.