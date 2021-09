¿Dónde ver los partidos de la jornada 11 del Apertura 2021 en la Liga MX?

Pese al buen paso que presume Atlas en el Apertura 2021, el duelo que disputen este martes contra Puebla no se podrá seguir de manera sencilla, pues así como el que protagonizaron con el Club León, sólo se transmitirá a través de Izzi.

Un total de cuatro partidos integran el primer día de actividades en la jornada 11 del Apertura 2021, la segunda fecha doble del semestre y en la que sólo se disputarán seis partidos entre martes y miércoles, pues el resto ya se llevaron a cabo o bien, se reprogramaron.

A partir de las 17:00 horas y hasta las 23:00, el futbol mexicano se apoderará de la televisión pues los duelos de Necaxa vs Xolos, Mazatlán vs Juárez, Atlas vs Puebla y Pachuca vs Club América, serán los protagonistas en este martes futbolero.

Liga MX (Jornada 11) Fecha Hora Partido Estadio Por TV 28 de septiembre 17:00 Hrs. Necaxa vs Xolos Victoria TV Azteca/TUDN 28 de septiembre 19:00 Hrs. Mazatlán vs Juárez Mazatlán TV Azteca 28 de septiembre 21:00 Hrs. Atlas vs Puebla Jalisco Izzi 28 de septiembre 21:05 Hrs. Pachuca vs América Hidalgo Fox Sports/Claro Sports/YouTube:Claro Sports

Es importante señalar que sólo dos partidos de los cuatro programados se transmitirán por televisión abierta: Necaxa vs Xolos y Mazatlán vs Juárez, ambos gracias a la señal de Azteca 7. Además, el duelo de Necaxa también se podrá seguir por TUDN.

En lo que se refiere al Atlas, irreconocibles este semestre pero de manera positiva y entre los cuatro primeros sitios de la clasificación general, su partido ante Puebla sólo se podrá seguir en Izzi; a diferencia del duelo entre Pachuca y las Águilas, el que cerrará la actividad del martes y que presenta diferentes opciones para sus aficionados.

En televisión, el duelo entre Tuzos y azulcremas se transmitirá en Fox Sports y Claro Sports, mientras que por internet se podrá seguir en el canal de YouTube de Marca Claro que ya realizó la indicación.

Será este miércoles cuando llegue a su fin la actividad de la jornada 11, esto con los duelos de Tigres y Chivas que cerrarán esta nueva fecha.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos