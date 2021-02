Liga Municipal de futbol de Degollado: analizan fechas para liguilla

Degollado, Jalisco.- La Liga Municipal de Degollado, Jalisco está estudiando el arranque de su liguilla para conocer a su campeón Clausura 2021, ya que la semana anterior se jugó la última jornada del torneo regular que estaba pendiente por la pandemia de Covid-19.

Carlos Salazar, directivo de esta liga, adelantó que será la siguiente semana cuando se ponga en marcha la etapa de cuartos de final con los partidos de ida para ir conociendo qué equipos son los candidatos a ser campeón.

Recién concluyó la primera fase y fue un torneo lleno de sorpresas, aunque hizo paréntesis por la situación del Covid-19, pero a final de cuentas las ganas por jugar futbol siguen firme entre los agremiados a la Liga.

Los que avanzaron a la fiesta grande en orden son los siguientes: Los Fresnos (1), Monteleón (2), San Gabriel (3), Buenos Aires (4), Miran (5) Tarimoro (6), Hijos de Bertha (7) y Las Limas (8).

De esta manera los juegos de liguilla serán de la siguiente manera: Los Fresnos vs. Las Limas, Monteleón vs. Hijos de Bertha, San Gabriel vs. Tarimoro y Buenos Aires vs. Miran.

La liguilla será de poder a poder como siempre en la Liga Municipal donde no hay favoritos ya que todos comienzan de cero en esta segunda parte del campeonato.