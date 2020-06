‘Llegaba ebrio para jugar’, explota Danilinho contra Tigres e insulta a ‘Tuca’ Ferretti

Monterrey, Nuevo León.- Mediante un video, el exjugador de Tigres, Danilinho, quien presuntamente estaba en estado de ebriedad, reveló que llegó borracho a entrenamientos, explotó contra el equipo e incluso insultó al técnico Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

En un live de Instagram, Danilinho aseguró que él era un “chin…”.

En el video, Danilinho aseguró que tenía que decir varias cosas, exaltando a André-Pierre Gignac.

Danilinho, incluso exaltó a Humberto ‘Chupete’ Suazo y a Rogelio Funes Mori, quienes son figuras en Rayados de Monterrey.

“Me salí de Tigres por pen… Miguel (Ángel Garza) era nada, hoy es el presidente (de Tigres). Le pido para ponerme en Tigres, no me dice nada, no me contesta, ¿por qué? Porque no es hombre”, dijo.