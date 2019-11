Los Cowboys arman una 'muralla de oro' para Dak Prescott y Ezekiel Elliott

México.- Travis Frederick sabía poco del negocio del futbol americano cuando los Cowboys de Dallas lo eligieron hace seis años en el draft y lo pusieron como centro titular al instante.

Eventualmente, el jugador cuatro veces seleccionado al Pro Bowl entendió lo que Dallas intentaba construir usando sus primeras selecciones en integrantes de la línea ofensiva durante tres de cuatro drafts, después de que no habían seleccionado a ningún bloqueador con una selección tan alta desde que Jerry Jones compró al equipo.

Los Cowboys se han convertido en triunfadores constantes gracias a la línea de scrimmage que mayor monto representa respecto del tope salarial en la NFL.

“Nunca vas a ver que tus habilidades alcanzan todo su potencial si no tienes una buena línea defensiva y ofensiva”, aseguró el coach de los Cowboys, Jason Garrett. “Es algo en lo que siempre he creído”.

Después de que Garrett tomó el mando de un envejecido equipo en 2010, su primera selección en el siguiente draft fue el tackle Tyron Smith. Frederick fue elegido en la primera ronda del 2013 y el guard Zack Martin un año después.

Dallas acertó con tus tres opciones y por lo tanto tuvo que pagar. Es por esto que los Cowboys tienen el máximo salario para linieros ofensivos con 53 millones de dólares, según el sitio overthecap.com.

Desde que agregaron a Martin a la línea, los Cowboys han llegado a la postemporada en tres de cinco campañas, incluyendo los dos años en los que Ezekiel Elliott ganó el título de yardas por tierra.

“Estamos orgullosos del equipo que hemos armado”, dijo Frederick.

Claro que es el más beneficiado es el mariscal, Dak Prescott, capturado 11 veces esta campaña, la cifra más baja entre los mariscales que han sido titulares en todos los partidos de sus equipos.

No dependió de los dirigentes y las selecciones para nosotros. No tuvimos control sobre eso, no es que nosotros como equipo eligiéramos quién llega a qué posición, sino de hacer un equipo”.