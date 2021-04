¿Adiós, Tuca? Tigres vive su peor torneo desde 2010

Acostumbrados a estar siempre en la Liguilla, al menos desde que Ricardo Ferretti tomó el timón, Tigres atraviesa no sólo un mal rato en el Guard1anes 2021 sino también el peor momento de la institución en los últimos 10 años.

Con apenas 15 unidades, el 36% de los puntos que han estado en disputa luego de 14 jornadas, el cuadro regio se encuentra en el lugar número 13 de la tabla general. Fuera de zona de clasificación pese a que desde el semestre anterior, acceden a la primera etapa de la Liguilla un total de 12 escuadras.

GUARD1ANES 2021

Juegos disputados: 13

Ganados: 4

Perdidos: 6

Empatados: 3

Goles a favor: 14

Goles en contra: 17

Puntos: 15

Posición en la tabla: 13

NÚMEROS

6 es el tope de derrotas que ha sufrido Tigres desde 2010

4 triunfos tienen los regios, la cifra más baja en los últimos 10 años para el club

14 goles ha marcado Tigres y es la 5° peor ofensiva del torneo

El presente del cuadro universitario no ha pasado desapercibido para nadie, y si bien no se encuentran en los últimos sitios de la clasificación debido a que existen escuadras que no cuentan con individualidades como las de los regios, no han dejado en alto el nombre de la institución como acostumbran.

De acuerdo con los registros de la Liga MX, la del Guard1anes 2021 es la peor suma de puntos que Tigres ha tenido en 14 partidos, esto debido a que ha sufrido seis derrotas, una cifra que se presentó por quinta ocasión desde 2010 y que también es la máxima cantidad de tropiezos que ha sufrido el equipo desde aquel año.

Tigres cayó por marcador de 3-1 ante América | Foto: Cortesía

A falta de tres partidos más por jugarse, el cuadro de Ferretti podría romper esta marca y convertir este semestre en uno para el olvido, pues de no obtener buenos resultados, quedaría fuera de la Liguilla después de acceder a ella de manera consecutiva en los últimos 12 torneos.

Ahora, en cuanto a victorias, los del “Tuca” apenas tienen cuatro en 14 partidos, cifra que se convierte en la más baja desde 2010, pues mínimo, el equipo había obtenido un total de cinco al finalizar el semestre en el Apertura 2012 y Clausura 2014.

El puesto del 'Tuca' en Tigres está en riesgo | Foto: Cortesía

Pese al mal momento, Ferretti y su plantilla todavía pueden salvar esta temporada o por lo menos cerrar de manera más digna, pues al torneo aún le quedan tres partidos más que definirían hasta la permanencia del “Tuca”.