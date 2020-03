‘Los que pueden llevar coronavirus son los que viven al día’, dice Chávez Jr

CDMX.- ¿Qué? Para Julio César Chávez Jr, las personas que viven “al día”, son más propensos en llevar el coronavirus y también se puso a cantar con un tema sobre la enfermedad.

Chávez Jr señaló que, a veces, se deja para otro día el hacer lo que tenemos que hacer como sudar o bañarnos.

En otro video, Chávez Jr comenzó a cantar un tema sobre el coronavirus.

El virus del coronavirus me va a matar, ahí me voy para la luna y no vuelvo más”, se escuchó.