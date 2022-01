‘No me cumplió con 200 mil dólares, me llegaron amenazas’, dice Luz Piedad por caso con Zague

CDMX.- Luz Piedad Martínez, quien tiene un hija, presuntamente de Luis Roberto Alves ‘Zague’, fue entrevistada y señaló que el exfutbolista le prometió 200 mil dólares, que no le llegaron, y también cuenta que recibió amenazas.

En entrevista para el programa ‘Chisme No Like’, Luz Piedad Martínez reiteró que Mía es hija de Zague y añadió que conoció al hoy comentarista en 2016, quedando embarazada en 2017, pero el exfutbolista le reclamó, diciéndole que “lo había hecho a propósito” y un amigo del exjugador le recomendó abortar, pero no hizo caso.

Lo llamé cuando la niña tenía 15 días de nacida y le dije que porqué no venía, que se hiciera prueba de ADN, que ya había nacido; él siempre se negó, me había dicho que no la tuviera y cuando le digo con el amigo que necesito ayuda, él empieza a mandarme dinero, 100 dólares, 200 dólares”, declaró Luz Piedad.

Luz Piedad señaló que Zague le mandó dinero mensualmente durante un año, siendo mil dólares por mes, pero el exfutbolista se negó a hacerse una prueba de ADN, aunque él conoció a Mía en enero de 2020, cuando fue a Colombia.

Lo que hizo fue ofrecerme dinero para que yo me perdiera del mapa, nunca volviera a aparecer, pero me decía que no la iba a reconocer. Tampoco me cumplió con el dinero; al final accedí, acordamos que me iba a dar 200 mil dólares y con eso me iba a organizar para vivir mi vida y no volviera a aparecer”, contó Luz Piedad.

En 2020, ella demandó a Zague y el exfutbolista dejó de mandarle dinero. Luz Piedad detalla que el comentarista no se presentó a las audiencias, aunque sus abogados señalaron que iban a hacer un fideicomiso.

Luz Piedad reiteró que Zague es el papá de su hija Mía

Luz Piedad recibió amenazas por caso con Zague

La mamá de Mía reveló que ante el diagnóstico de cáncer de mama, decidió revelar lo sucedido con Zague, ya que temió por el bienestar de su hija. Actualmente, Luz Piedad está en tratamiento y dijo sentirse bien, pero perdió uno de sus senos.

“Quisiera decirle a él (a Zague) que se toque el corazón, no sé si ha pagado a personas influyentes, no sé qué ha hecho para que la demanda haya quedado así, no hayan mandado un ADN; nunca me ha dicho que no es de él y si tiene la duda, ¿por qué no hacer la prueba de ADN? Estoy 100% segura de que es su hija”, dijo Luz Piedad.

Cuestionada sobre si ha recibido amenazas, Luz Piedad mencionó que sí.

En algún momento las conversaciones que yo tenía con el amigo de Zague, siempre me decía como: ‘Deja eso, quita la demanda, ‘sé porqué te lo digo, es un consejo de amigos; no te metas en tierras que no son; México es peligroso’ y cosas así. Me hacía comentarios de que amigos de Zague le decían ‘que si necesitas, te arreglo ese problema’, no era directamente él. Me daba temor, aquí en mi país es muy fácil que le pase cualquier cosa”, dijo Luz Piedad.

Luz Piedad aseguró que Zague no se divorció de Paola Rojas por ella y su hija, sino por otros motivos.

La madre de Mía señaló que perdió la demanda, debido a que llegó tarde su abogado, por lo que ahora ella está siendo demandada para que pague a los abogados de Zague.

En 2019, se reveló por primera vez la situación de Luz Piedad, quien pide al ahora comentarista reconocer a Mía Martínez como su hija.

Las noticias de AM en

Síguenos