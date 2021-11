Diego ‘Superman’ Padilla: De ser papá a los 15 a soñar con un título mundial

Actual Campeón Nacional en la categoría Welter Ligero y orgullo de León, Diego “Superman” Padilla debutará como boxeador profesional el cuatro de diciembre.

Diego Alfredo Padilla Sánchez, nacido en León, con 10 años en el boxeo, es pupilo de un ex campeón olímpico: Samuel “Zurdo de Oro” Álvarez López, quien también fue campeón leonés.

Para Diego, el amor por el boxeo comenzó desde muy pequeño y aunque su mamá no quería que lo practicara, él se las arreglaba para entrenar a escondidas.

“Yo siempre busqué el box, pero no me dejaba mi mamá, así que entrenaba a escondidas. A los seis años entrenaba taekwondo, siempre era lo mismo y yo buscaba más adrenalina”.

Cuando regresaba de entrenar, Diego siempre observaba el letrero de Boxeo en el que ahora es el gimnasio que lo prepara para su próximo debut.

“Veía el letrero cuando venía en el autobús. Cuando tenía 13 años un día un primo me invitó y me venía con él, me ponía a entrenar a escondidas de mi mamá. Un dia el profe de taekwondo le marcó a mi mamá para decirle que no iba, ese día llegué y mi mamá me puso una regañiza, pensó que andaba en malos pasos, pero le expliqué lo que me gustaba era el box y que el siguiente mes iba pelear”.