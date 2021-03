Martinoli revela problema que tuvo con Conapred y posible edad de retiro

CDMX.- En entrevista para Lorenza García en ‘LatinUs’, el comentarista Christian Martinoli contó que tuvo un problema con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y también reveló la posible edad de retiro de los micrófonos.

En enlace, Christian Martinoli contó que él no busca ser ejemplo para los demás, aunque busca tener cuidado con temas como sexualidad, política, religiosas, señalando que en televisión busca no decir palabras malsonantes y recordó cuando tuvo un problema con uno de sus comentarios en un partido entre Cruz Azul y Morelia.

Cometí un error, ofrecí disculpas en la televisión, en la radio y en la prensa escrita. Hubo gente que no le gustó lo que yo hice y me buscaron de una u otra manera, pues hacer más grande el show y me trajeron a la gente de la Conapred”, contó Martinoli.

Martinoli reveló que las personas de la Conapred hicieron una recopilación de quejas de las personas y señalaron que el comentarista de Azteca Deportes había discriminado a personas con capacidades diferentes, pero él señaló que había sido otra persona.

Acabo de tener una hija y es algo en lo que menos me estaría burlando, entonces. Yo me burlo de muchas cosas, pero sé hasta donde la línea da, hasta dónde puedo estirar la liga y yo en este tipo de situaciones no me meto”, declaró.

Revela Martinoli posible edad de retiro

Cuestionado sobre su futuro, Christian Martinoli contó que tiene contrato con Azteca Deportes hasta 2026 y si la empresa lo renueva, él seguirá, asegurando que no se ve trabajando en otro lado; pero si pasa lo contrario, buscaría en otro lado, aunque sabe que no tiene “muchas puertas abiertas”, debido a sus comentarios y a que no le gusta ser “arrastrado”.

Martinoli también aceptó que no se ve como jefe de información de deportes o como personajes como José Ramón Fernández, ‘Perro’ Bermúdez, Carlos Albert, quienes están trabajando a los 70 años.

No me veo hoy como mucha gente, a la cual yo respeto muchísimo como José Ramón, ‘Perro’ Bermúdez, Carlos Albert, Raúl Orvañanos, que tiene 70 años o más y sigue trabajando. Yo, a los 70 años no me veo trabajando como esto. A los 60 años, como máximo, es como mi límite, ya me lo he puesto. No sé si llegue”, declaró Martinoli.

Martinoli también mencionó que ha cumplido sus sueños como comentarista deportivo, pero busca mejorar su estatus de vida para su familia, principalmente hacia sus hijas.