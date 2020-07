Martinoli y Luis García se dicen traicionados por Zague

México.- Enfurecidos por el mal gesto de Luis Roberto, mejor conocido como "Zague", el narrador Christian Martinoli y su compañero de mil batallas, Luis García "El Doctor", decidieron reclamar de manera enérgica al saberse traicionados luego de que una conocida marca de gimnasios no contempló al ídolo americanista dentro de su contratos de publicidad.

La bomba explotó en su totalidad cuando Martinoli y García se dieron cuenta que los empresarios habían preferido los servicios de "El Capi" Joaquín Beltrán para ser su imagen institucional, situación que los hizo caer en una acalorada discusión.

"Una vergüenza la postura de Zaguito", mencionaron los titulares del "Viernes Botanero".

Aquí el video:

Prácticamente "Zaguito" no se la acabó y las comparaciones con "El Capi" Beltrán al saber que sería su estandarte publicitario no frenaron, simplemente no podían creer que tremenda masa corporal de la que tanto presume Luis Roberto no pudiera ser la que mejor representara a la causa. Por si fuera poco le tocaron el orgullo águila diciéndole que ¿Cómo era posible que un Puma le ganara tal oportunidad?

