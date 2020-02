‘Mayoría de ex futbolistas se prostituye’, responde Faitelson a Rafa Puente

CDMX.- Rafael Puente solo ha dirigido un partido a Atlas, debutando con derrota y en conferencia de prensa, se lanzó contra el periodistas deportivos, recibiendo la respuesta de David Faitelson.

Este miércoles Rafael Puente señaló que no siente presión con Atlas y cuando lo esté, volverá al periodismo, asegurando que hay una zona de confort.

El día que me sienta presionado, prefiero dedicarme a los que ustedes (dirigiéndose a los periodistas). Es una profesión que he ejercido, respeto y te proveé una zona de confort, de mínimo riesgo, porque no lo hay. Puedo hacer una larga carrera sin problema”, mencionó.