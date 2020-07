Mazatlán le cierra las puertas a Rubens Sambueza

León.- En Mazatlán no hay lugar para nadie, ni siquiera para un excompañero como Rubens Sambueza, aseguró el timonel del equipo Francisco Palencia que fue cuestionado respecto al destino del argentino que ha entrenado con La Fiera las últimas semanas.

Durante una entrevista para TV Azteca, el “Gatillero” recordó los momentos que compartió con Sambueza mientras ambos portaban la camiseta de Pumas, pero negó que su equipo tenga el interés de fichar a alguien más.

Es importante señalar que en días pasados, Rubens había llamado la atención en redes sociales al seguir la cuenta del equipo que dirigirá Palencia en el Apertura 2020, por lo que los rumores comenzaron a apuntar en esa dirección.

En Mazatlán F.C. no hay lugar para Rubens Sambueza. Afirma Paco Palencia pic.twitter.com/MlpB5ABFvo

“Rubens fue compañero mío, es un gran jugador de mucha calidad. La verdad que aquí no hemos hablado de ello con la directiva, no hemos tocado el tema. De momento no hay un lugar para nadie más. Es bueno aclararlo ahora”, aseguró el estratega sinaloense.